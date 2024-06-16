بعد سرقة طالب.. القبض على عصابة الشرطة المزيفة في الشيخ زايد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا بحضور طالب 22 سنة، إلى ديوان قسم شرطة الشيخ زايد، وحرر محضرا يتضرر فيه من 7 أشخاص قاموا بالتعدي عليه والاستيلاء منه على مبلغ كان بحوزته وادعوا أنهم ضباط شرطة تابعين للقسم.

وتم تشكيل فريق بحث للقبض على المتهمين، وبالبحث والتحري، تم القبض على 7 أشخاص مرتكبي الواقعة، وبحوزتهم مبالغ مالية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لانتحال صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عن طريق أكواد لعبة.. تفاصيل نصب طالب على المواطنين في الجيزة



ألقت الأجهزة الامنية القبض على طالب؛ لتورطه في عدة وقائع نصب على المواطنين بالجيزة والاستيلاء على أموالهم، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

المتابعات الأمنية، رصدت تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب وقائع نصب على عدد من المواطنين عبر تطبيق "تليجرام" والاستيلاء على أموالهم.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط المشكو فى حقه (طالب، مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته (سيارة- هاتفى محمول)، وبمواجهته وفحص هاتفه المحمول تبين قيامه بالنصب على المواطنين من خلال قيامه باستقطاب المجنى عليهم وإيهامهم بإرسال أكواد رابحة لبعض الألعاب الإلكترونية على أحد التطبيقات مقابل إرسال مبالغ مالية له وعدم وفائه بذلك أو رد المبالغ المالية لهم.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وأن السيارة المضبوطة من متحصلات وقائع النصب على المواطنين.

جاله ضيق تنفس.. نقل الفنان أحمد جلال عبدالقوي من محبسه إلى المستشفى

قال مصدر أمني مسؤول إن الفنان أحمد جلال عبدالقوي تعرض لوعكة صحية داخل محبسه الإثنين، بعدما أصيب بضيق في التنفس وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان احتجازه.

كانت محكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، قضت بالحبس عامًا مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه للفنان أحمد محمد عبدالقوي، لإحرازه جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

بدأت بكلمة وانتهت بجثة.. تفاصيل مصرع شخص في خناقة شوارع بأكتوبر

لقي شخص مصرعه إثر تعرضه لمشاجرة دموية بينه وبين آخرين بسبب خلافات بينهم في أكتوبر.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة دموية ونتج عنه سقوط قتيل بمنطقة أكتوبر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب بها إصابات بالغة، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وانتهت بسقوط قتيل، ويكثف رجال المباحث من جهودهم للوقوف على ملابسات الواقعة.