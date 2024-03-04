الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

نصب على مواطنين .. إحالة «مستريح العقارات» بالدقهلية للمحاكمة

بوابة الوفد الإلكترونية

أحالت  نيابة الأموال العامة،  “مستريح العقارات” بالدقهلية للمحاكمة الجنائية لقيامه بالنصب على 3 أشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها. 

 إحالة «مستريح العقارات» بالدقهلية للمحاكمة

وتلقى مركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية  بلاغًا من 3 أشخاص مقيمون بدائرة المركز؛ بتضررهم من تاجر عقارات- مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية، نظير توظيفها فى مجال تجارة العقارات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ولم يقم برد المبالغ المالية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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