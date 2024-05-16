ضبط محصل كهرباء مزيف نصب على أهالي المطرية

القت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة محصل كهرباء، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من بعض الأشخاص بتضررهم من أحد الاشخاص لقيامه بإيهام المُبلغين وبعض الأهالى بقيامهم بسرقة تيار كهربائى ومساومتهم على دفع مبلغ مالى مدعياً كونه الموظف المسئول عن تحصيل الفواتير بالمنطقة.

أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر تواصل النيابة العامة في الجيزة التحقيق، في واقعة العثور على رضيع ملفوف في جلباب بمنطقة أبو النمرس، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت لغز العثور على طفل ملفوفًا في جلباب عند قرية زاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، حيث تبين أن والدته ألقته في الشارع بعد ولادته لإنجابها 4 أطفال قبله وعدم تمكنها من والإنفاق عليه وتربيته.

عندى 5 عيال هاأصرف عليه منين

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على طفل ملقى عند قرية زاوية أبو مسلم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس في الجيزة، وانتقلت وحدة مباحث أبو النمرس إلى مكان البلاغ، وبعمل التحريات تم التوصل إلى هوية والدة الطفل، وتبين أنه نجلها بطريقة شرعية من زوجها، وأنها أم لــ "4" أطفال ومن محافظة الفيوم وتقيم بقرية زاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، ولظروف ترك زوجها المنزل منذ أشهر وعدم توفر المال، قررت ترك الطفل بأي مكان، لتخفيف الأعباء.

تم نقل الطفل إلى المستشفى للكشف عليه وتبين أنه بحالة جيدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.