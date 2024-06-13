بعد قرار الفيدرالي .. انخفاض 200 جنيه فى أسعار الذهب اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس، 13 يونيو 2024 انخفاضا ملحوظًا بجميع الأعيرة قبل ختام تعاملات الصاغة، ليتراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 200 جنيهًا.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 25 جنيهًا، تزامنًا مع تراجع سعر الذهب عالميا بنحو 30 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

يأتي الانخفاض بعد ساعات من قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، حيث قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25% إلى 5.50%.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3554 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3110 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2665 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل نحو 24880 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

أما عن سعر أوقية الذهب فسجل: 2307 دولارًا.

سعر مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيهًا.

لمزيد من الأخبار إضغط هنا