ضوابط كتابة البيانات في امتحانات الثانوية العامة 2024

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط كتابة البيانات الشخصية للطالب في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم السماح لدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 الفرعية قبل بدء الامتحانات بعشر دقائق لكتابة البيانات الشخصية بعناية دون التأثير على وقت الإجابة.

تدقيق بيانات امتحانات الثانوية العامة 2024

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تدقيق البيانات الشخصية في أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2024 لضمان حقه في الدرجات.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب بالتدقيق عند كتابة البيانات والتأكد من تطابق رقم نموذج امتحانات الثانوية العامة 2024 على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية ومتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الحرص على مصلحة الطالب وتأكيد الملاحظين على الطلاب قبل بدء كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2024 على كتابة البيانات بدقة.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحرص الشديد على تطابق رقم نموذج امتحانات الثانوية العامة 2024 في على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة هذه البيانات على أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2024 ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

وشدد وزير التربية والتعليم على مراجعة الملاحظين ومراقب الدور بتطابق رقم نموذج الأسئلة لورقة الإجابة، والتنبيه على الطلاب أن رقم نموذج الأسئلة قد يتغير فى كل مادة.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 تتم وفق رقم النموذج الذى كتبه الطالب فى البيانات (أ،ب،ج،د) حتى لا يضار الطالب بتصحيح امتحانه على نموذج آخر.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيتم مسائلة الملاحظ ورئيس الدور عن عدم صحة بيانات الطالب أو عدم كتابتها.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين، الموافق 10 يونيو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ويستأنف طلاب الثانوية العامة 2024 الامتحانات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة بأداء المواد الأساسية.