نائب محافظ الإسماعيلية يؤدي صلاة عيد الأضحى المُبارك بمسجد أبوبكر الصديق

قام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، ومشاركة مواطني الإسماعيلية احتفالاتهم وتكبيرات صلاة العيد بمسجد أبوبكر الصديق بحي أول مدينة الإسماعيلية.



وذلك بحضور اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، نائب المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بمحافظة الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، ولفيف من مشايخ الأوقاف بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني الإسماعيلية.



بدأ إمام المسجد صلاة العيد بأداء تكبيرات العيد ثم تبعها خطبة العيد والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المعبود مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، والتي تحدث خلالها عن الامتثال لأمر الله في قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام مع ابنه نبي الله إسماعيل عليه السلام، والتي أصبحت سنة يتبعها المسلمين بذبح الأضحية في عيد الأضحى المُبارك كل عام.



وأكد "عبدالمعبود" خلال الخطبة، على أهمية التراحم والتكافل في الأعياد، وتفريج كربة المسلم وستره، وضرورة إظهار الفرحة في العيد التي تعتبر من السنن كإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين؛ تحقيقًا للتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، سائلًا المولى تقبل صالح الأعمال من الجميع، وأن يحفظ الله مصر وشعبها.



وتبادل نائب المحافظ التهنئة مع أهالي الإسماعيلية، وأعرب عن أمنياته أن يعم الأمن والاستقرار والخير على مصرنا الغالية، ناقلًا لهم تهنئة اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بعيد الأضحى المبارك.