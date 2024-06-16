استشاري قلب يهاجم اتحاد الكرة بسبب خوض المباريات في أجواء حارة

أنتقد أحمد أشرف استشاري القلب والقسطرة وطب القلب الرياضي، قرار اتحاد الكرة المصري، بشأن إقامة مباريات بطولة الدوري المصري في الرابعة عصراً، وسط الأجواء شديدة الحرارة في مصر خلال الفترة الحالية.



وتحدث استشاري القلب في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالطبع، لا أجد مبرراً للعب المباريات الساعة الرابعة عصراً في هذا الطقس الحار، هذا الأمر قد يتسبب ليس فقط في ضربة شمس، بل للوفاة".

وتابع: "الأمر ليس للاعبين، بل هناك الجماهير نفسها لو تعرضت لدرجة حرارة عالية سيتسبب هذا في مشاكل كبيرة نحن في غنى عنها".

وأردف: "لابد على الرابطة والمسؤولين أن يتخذوا قرارًا حاسما في هذا الأمر، ولا بد أن يتم أخذ محاذير طبية".

وأضاف: "يجب أن يتم إيقاف اللعب كل 15 دقيقة أو 30 دقيقة لتناول اللاعبين للمياه، والتنسيق مع استشاري التغذية في كل فريق، لكي يعطي اللاعبين بعض المشروبات تعوض ما فقدوه من السوائل".

وأكمل: "على اللاعب إذا شعر بأي عرض من الأعراض أن يطلب التدخل الطبي حتى لا يتعرض لأي مشكلة".