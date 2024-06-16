موعد مباراة صربيا وإنجلترا في اليورو

يواصل المنتخب الإنجليزي استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الصربي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.



واستطاعت ألمانيا استضافت بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.

وجاءت مباريات البطولة منذ الافتتاح قوية ومثيرة، حيث تتسم بالغزارة التهديفية والندية والإثارة.

موعد مباراة صربيا وإنجلترا

تنطلق مواجهة المنتخب الصربي أمام نظيره الإنجليزي في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب فيلتينس آرينا.

القنوات الناقلة لمباراة صربيا وإنجلترا

تُنقل مواجهات كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.