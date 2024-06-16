الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة صربيا وإنجلترا في اليورو

انجلترا
انجلترا

يواصل المنتخب الإنجليزي استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الصربي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.

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يورو 2024.. لاعب بولندا يعلق على غياب ليفاندوفسكي عن مباراة هولندا


واستطاعت ألمانيا استضافت بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.
وجاءت مباريات البطولة منذ الافتتاح قوية ومثيرة، حيث تتسم بالغزارة التهديفية والندية والإثارة.

موعد مباراة صربيا وإنجلترا

تنطلق مواجهة المنتخب الصربي أمام نظيره الإنجليزي في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب فيلتينس آرينا.

القنوات الناقلة لمباراة صربيا وإنجلترا

تُنقل مواجهات كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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