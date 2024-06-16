يورو 2024.. ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة الأولي

نجح منتخب إيطاليا، ومنتخب إسبانيا، من تحقيق الفوز على كرواتيا وألبانيا في الجولة الأولى من منافسات كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وانتصر منتخب إسبانيا على منتخب كرواتيا بثلاثية مقابل لاشئ في اللقاء الذي جمعهما السبت.



وفاز منتخب إيطاليا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى، من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وسجل نديم بايرامي، هدف منتخب ألبانيا في الدقيقة الأولى من المباراة ليتقدم لمنتخب بلاده على حامل اللقب.

ففي الثانية 22 فقط من بداية المباراة، هزّ نديم باجرامي شباك إيطاليا بهدف مبكر، ليصبح أسرع هدف في تاريخ بطولة أمم أوروبا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق للنجم الروسي دميتري كيريتشينكو الذي سجله في نسخة عام 2004 بعد دقيقة و7 ثوانٍ فقط.

وتعادل منتخب إيطاليا في الدقيقة الحادية عشر من عمر اللقاء عن طريق أليساندرو باستوني قبل أن يحرز نيكولا باريلا في الدقيقة السادسة عشر.

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الأولى

1- منتخب إسبانيا 3 نقاط

2- منتخب إيطاليا 3 نقاط

3- منتخب ألبانيا بدون نقاط

4- منتخب كرواتيا بدون نقاط