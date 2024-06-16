بالأنوار والمجسمات المضية.. مساجد الإسكندرية تستقبل صلاة عيد الأضحى المبارك

زينت ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة الاسكندرية بالبالونات والألوان الزاهية، استعداداً لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم.

استعد ت المحافظة لاستقبال المصليين بمساجد وساحات المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث تستقبل جميع مساجد عروس المتوسط المصليين فضلا عن الساحات الكبرى التي تم إعدادها لصلاة العيد.

ويتأهب أهالي ومواطني مدينة الإسكندرية، لأداء صلاة عيد الأضحى والتي موعدها شروق غدًا الأحد في السادسة و20 دقيقة، حيث تتزين الشوارع والساحات لصلاة العيد في مشاهد مبهجة يحرص عليها المصليين والقائمين على تجهيز ساحات صلوات العيد.

كانت قد اوضحت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، وعددها 285 ساحة لعام 2024، بعد سماح وزارة الأوقاف بفتح ساحات صلاة العيد فى جميع المساجد الكبرى، التي يقام بها صلاة الجمعة، إلى جانب تجهيز بعض مراكز الشباب فى المناطق ذات الكثافة العالية، في جميع مناطق وأحياء، حسب الكثافة السكانية في كل منطقة، وإليكم ساحات صلاة العيد 2024 في محافظة الإسكندرية.

اعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، أن جميع المساجد والساحات تم إعدادها وتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن والمواطنين في 11 إدارة فرعية، في كافة أنحاء الإسكندرية لأداء صلاة عيد الأضحى.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم تجهيز عدد 531 ساحة بالمحافظة بالإضافة إلى المساجد الجامعة، حيث تم حصر كافة الساحات التي تستقبل المصليين، والانتهاء كافة التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأضاف " إلى أنه تم تخصيص لكل ساحة إمام اساسيًا وآخر احتياطيًا لصلاة العيد وأداء الخطبة في كل ساحة للصلاة بخلاف المساجد، مشيرًا إلى انعقاد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة كافة المساجد والساحات حتى الانتهاء من صلاة العيد.

واوضح الشيخ عبدالرازق " انه تم توزيع ساحات صلاة عيد الأضحى في جميع مناطق وأحياء الإسكندرية، وهى ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك دائرة الدخيلة المكس، أمام سواحل المكس ، وادي القمر، أمام صيدلية عشري ، محكمة الدخيلة، أمام المحكمة

الصحالين بالدخيلة الجبل ،أبو ناجي، الدخيلة بحري ، أم المؤمنين، الدخيلة ، مسجد حكمت أمام موقف الميني باص ، البيطاش آخر شهر العسل ، مسجد النور بوابة 8 آخر شارع فضة ، أبو ذر الغفاري الهانوفيل آخر السوق، الكريم الهانوفيل المساكن

العوامي الهانوفيل بجوار السنترال ، علي بن أبي طالب أبو يوسف شارع الحديد والصلب ،الروضة الخضراء أبو يوسف شارع أبو يوسف ، الأحمدي الكيلو 19 أبو يوسف قبلي ، المهدي مساكن الكيلو 12 ، أبو الوفا الكيلو 22 طريق مطروح أمام جهينة

أبو تلات آخر شارع أبو تلات ، النصر الكيلو 26 بحري ، المدينة المنورة البيطاش شارع الحديد والصلب ، نصر الله وافي أول شارع أكتوبر شاطئ النخيل ، الإسراء والمعراج أمام موقف مساكن 21 ، قباء الكيلو 21 أمام الشرطة العسكرية

أبو تلات مسجد أبو تلات الكبير آخر شارع أبو تلات. ، ساحات لصلاة عيد الأضحى 2024 بحي شرق الإسكندرية.

وحسب تقسيم مديرية الأوقاف في الإسكندرية تم تخصيص 16 ساحة لصلاة عيد الأضحى 2024 بحى شرق الإسكندرية وهي:

سليماني محمود كليوباترا الزنانيري ، الصابرين سموحة، رياض الصالحين والصديق سبورتنج ، التقوى شارع الترعة أبو سليمان.

العلم والإيمان شدس ، أبو هريرة أبو سليمان ، مسجد الجهاد أبو سليمان، الخلفاء أبو سليمان ، نور الإسلام باكوس.

زقزوق غبريال ، التوبة المحمودية أبو سليمان ، الإسراء الرمل الميري،الرعاية وينجت، جليم ترام جليم.

الكبير السيوف ، التوحيد أرض الأرز.

ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 حي غرب الإسكندرية ،خصصت أوقاف الإسكندرية 21 ساحة في حي غرب لأداء صلاة عيد الأضحى 2024، وهي: ساحة مسجد القباري بالقباري ، ساحة أبو عمر الورديان ، ساحة الإمام الشافعي نجع العرب.

ساحة السنية أرض الموز بالقباري ، ساحة الأبرار الورديان ، ساحة الميري كرموز ،ساحة الفلاح رشيد رضا.

مدور الشام شارع الشمس كرموز ، الأبرار المأوى، الدغيدي ترعة المحمودية ، ساحة بدر شارع 12 كرموز.

ناصر السنة صينية الورديان ، سعد زكي الورديان ، التوحيد الغيطاني المتراس.