زحام شديد بشوارع الإسكندرية للاحتفال بليلة عيد الأضحى

شهدت شوارع محافظة الاسكندرية زحام كبير من المواطنين والمصطافين للاحتفال في جو من الفرحة والبهجة في أجواء عيد الأضحي المبارك الجميلة.

كانت قد شهدت المطاعم زحام كبير، تصدر الشباب مشهد المحتفلين ليلة العيد ، خاصة في شوارع ميامى ومنطقة بحرى وغيرها، واصطف العشرات منهم في طوابير طويلة أمام المطاعم والكافيهات هناك.

وحرص العشرات من المواطنين والشباب على التقاط الصور التذكارية، بينما قام البعض بالاصطفاف أمام شباك التذاكر لمشاهدة أفلام العيد ، عددت الأنشطة من خلال التنزه في الحدائق والملاهي ودور السينما وتناول الأطعمة الخاصة بالعيد.

كما شهدت الشوارع الجانبية استمتاع الأطفال والشباب بليلة العيد بلعب تنس الطاولة، فيما أقبل الأهالي على شراء التسالي والحلويات استعدادا للعيد، وآخرين يقومون بالزحام على المحلات لشراء اسدال الصلاة واخرين يقومون بشراء ملابس العيد لارتداءها لصلاة العيد .

وتعتبر صلاة العيد من أهم الطقوس التي يحرص عليها المصريون، والتى تُعَد من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى فى مصر، وفى جميع أنحاء العالم الإسلامى.، ذلك يحرص الأهالي بعد الصلاة على الزيارات العائلية، والأنشطة الترفيهية، والسينما والخروجات في الحدائق، طقوس اعتاد عليها المصريون خلال عيد الأضحى المبارك، وأصبحت جزءا لا ينفصل عن هذه الأيام المباركة، التي تدخل البهجة والسعادة في صدور الجميع.

من جانب اخر رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك . وقامت جميع قطاعات بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وذلك عبر نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والمنشآت المهمة والحيوية، والدفع بعناصر الشرطة النسائية فى محيط دور السنيما والحدائق والمتنزهات وأمام المولات التجارية. بالإضافة إلى تكثيف الخدمات المرورية على كل المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أى أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.