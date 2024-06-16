بمذاق لا يقاوم.. حضري طبق الكوارع في عيد الأضحى

عيد الأضحى يعد مناسبة دينية تجمع الأهل والأحباب في لحظات من الفرح والسعادة، ومن لذّات هذا العيد تقديم أشهى الأطباق التقليدية التي تعكس تراثنا وثقافتنا، ومن بين هذه الأطباق، يأتي طبق الكوارع بمكانة خاصة، فهو يجمع بين الطعم الشهي والتوابل الفريدة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره.







الكوارع

طريقة عمل الكوارع

المكونات:

- كوارع مغسولة ومنقوعة في الماء والخل

- بصل مفروم

- زيت زيتون

- ملح وفلفل أسود

- بهارات مشكلة (كمون، قرفة، هيل، فلفل أحمر، ورق غار)

- عصير ليمون

- ماء





طريقة التحضير

1. في مقلاة عميقة، سخني الزيت على نار متوسطة.

2. أضيفي البصل المفروم وقلّبي حتى يصبح شفافًا.

3. أضيفي الكوارع المنقوعة والمنشفة جيدًا، وقلّبيها حتى تحمر.

4. أضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة، وقلّبي المكونات جيدًا.

5. أضيفي الماء واتركي الكوارع تطهى على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة حتى تنضج وتتشرب النكهات.

6. قبل تقديمها، رشي الكوارع بعصير الليمون لإضافة نكهة منعشة.

نصيحة: يمكن إضافة شرائح الليمون وأوراق البقدونس عند التقديم لمزيد من الجمالية والنكهة.

بهذه الطريقة السهلة واللذيذة، ستضفي طبق الكوارع لمسة من الفخامة والشهوة إلى عزومتك في عيد الأضحى.