الليلة.. ضربة البداية لمنتخب هولندا أمام بولندا في يورو 2024

يستهل منتخب هولندا مشواره في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المقامة بألمانيا، في الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، بمواجهة نظيره البولندي.

ويقع منتخب الطواحين الهولندية في المجموعة الرابعة وهي الأكثر قوة وصعوبة بتواجد "فرنسا، بولندا، النمسا".

وشهدت هولندا بقيادة المدير الفني رونالد كومان، قبل انطلاق المعسكر التحضيري عدة مشاكل تهدد مشاركة "الطواحين" بالفشل بالبطولة.

حيث فقد منتخب هولندا 4 عناصر قوية بسبب الإصابة قبل بداية البطولة وهم ثنائي خط الوسط ماتس ويفر من فينورد ومارتين دي رون من أتالانتا كما أُضيف لهذا الثنائي لاعبين بنفس المركز ولكن بأهمية أكبر، وهما نجم أتالانتا تون كوبمينرز، ونجم برشلونة فرينكي دي يونج الذي تأكد عدم تعافيه من إصابته بالكلاسيكو الأخير على مستوى الكاحل.

منتخب هولندا يتحدى الغيابات أمام بولندا

وبالرغم من كم الإصابات والغيابات، ولكن تملك هولندا تشكيلة قوية للغاية، خط دفاع بقيادة فيرجيل فان دايك وحضور أمثال ماتايس دي ليخت، فان دي فين، دي فري، بليند، ماتسن، أكي، ودومفريس.

وفي خط الوسط، ينتظر العالم مشاهدة انفجار الموهوب تشافي سيمونز، وكذلك نجم ليفركوزن جيريمي فريمبونج الذي سيعول عليه كومان غالباً كجناح صريح، وفي الهجوم هناك الباحث عن نادي ممفيس ديباي.