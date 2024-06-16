مدرب هولندا السابق يرشح الطواحين للمنافسة على لقب أمم أوروبا

تحدث جوس هيدينك المدير الفني لمنتخب هولندا وفرق ريال مدريد وتشيلسي السابق عن توقعاته لبطولة كأس أمم أوروبا الحالية، والتي تستضيفها ألمانيا، وحظوظ الطواحين الهولندية في البطولة.

أضاف هيدينك في تصريحات تلفزيونية للقناة الأولى: متحمس جدا للنسخة الحالية لبطولة امم اوروبا ٢٠٢٤ وأثق في حظوظ منتخب هولندا في الفوز باللقب واتمنى لهم التوفيق لتقديم اداء جيد والتتويج بكأس اليورو ومنافسة منتخبات ألمانيا صاحبة الارض المستعدة بقوة واسبانيا وانجلترا وفرنسا.

وتابع: عندما دربت منتخب هولندا كان لدينا اسماء كبيرة ولاعبين رائعين ولكن في الفترة الحالية لا يوجد انتاج حقيقي وندرة للمواهب ولكن ليس في هولندا فقط ولكن على مستوى العالم وهو ما يظهر على كبار الاندية الاوروبية.

وأشار: الكرة الهولندية لن تعوض جيل ماركو فان باستن ولكن نحن في فترة ظهور مواهب جديدة وهذا يعتمد على طريقة اكتشافها ومنحها الفرصة للظهور.

وواصل: منتخب هولندا فريق منظم بشكل كبير، نفوز بسهولة لكن نخسر بسهولة وهذا ما يثير حماسي لمتابعة أداء منتخب هولندا في النسخة الحالية لليورو.

ويقع منتخب هولندا في المجموعة الرابعة والتي تضم معها منتخبات فرنسا، والنمسا، وبولندا، وستخوض الطواحين مبارياتها الأولى مع بولندا مساء اليوم الأحد.