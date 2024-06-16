الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية للعام الدراسي 2024-2025.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم الإلكتروني في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الأوراق المطلوبة يجب تقديمها للمداس بعد الانتهاء من التقديم الإلكتروني في الصف الأول الابتدائي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية سواء يجرى بشكل إلكتروني.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ذلك لتخفيف العبء على أولياء الأمور، وحرصاً على إستكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية.

رابط التقديم في الصف الأول الابتدائي 2024

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا إلكترونيًا رسميا للتقديم في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية الرسمية.

ويمكنك التقديم في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية مع مراعاة القواعد وشروط السن (من هنا).

https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login

أوراق التقديم في الصف الأول الابتدائي:

ملف تقديم من المكتبة في الصف الأول الابتدائي.

استمارة الرغبات الإلكترونية للتقديم في الصف الأول الابتدائي.

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل المتقدم في الصف الأول الابتدائي+ 5 صور ضوئية منها.

5 صور حديثة للطفل الراغب في التقديم في الصف الأول الابتدائي.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ورقم التليفون الخاص به.

وصل كهرباء أو مياه أو غاز حديث

طابع دعم مشروعات فئة 10 جنيهات.

بطاقة التأمين الصحي للطفل مستوفاه الطوابع.

إيصال سداد الرسوم + 3 صور منه

استلام ملفات التقديم من أول شهر يوليو لمدة أسبوعين لمن لهم اخوة بالمدرسة ثم الأكبر سنا مع التوقيع على إقرار بقبول التنسيق في حالة استكمال العدد.

قواعد التقديم للصف الأول الابتدائي