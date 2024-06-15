محافظ أسوان: تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار

تزامناً مع عيد الأضحى..

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بأنه لن يتم السماح بأى إحتكار للسلع فى الأسواق والمحلات بهدف توفير الإحتياجات اليومية للمواطنين من كافة السلع الإستراتيجية والإستهلاكية، مشدداً على مواصلة تكثيف الحملات التموينية المشتركة الهادفة لضبط الأسعار بالأسواق ، والتصدى لجميع أنواع المخالفات ، وتطبيق القانون بشكل رادع حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة ، وخاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك، وفى إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للتصدى لكافة أشكال الغش التجارى لمواجهة إرتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

محليات كوم امبو

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، بتنظيم حملات تفتيشية بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك على محلات الجزارة ، وأماكن بيع الأسماك للإطمئنان على جودتها ، وبيعها للمواطنين بالأسعار المناسبة دون مغالاة.

محليات السباعية

وقامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان، بالمرور الميدانى من خلال لجان مشتركة ضمت إدارات التموين والطب البيطرى والصحة على الأسواق والمحلات التجارية والسوبر ماركت ، وكذا محلات الجزارة والدواجن للتأكد من صلاحية وجودة السلع الأساسية والإستراتيجية ومطابقتها للمواصفات.

كما حرر 11 محضر مخالفة ما بين عدم الإعلان عن الشهادات الصحية ، وعدم الترخيص ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وتكامل مع ذلك قيام رؤساء المراكز والمدن بالمرور والمتابعة الميدانية بمختلف الأسواق للإطمئنان على جودة المنتجات من المعروضات المختلفة ، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين لتلبية الإحتياجات الجماهيرية على الوجه الأكمل .