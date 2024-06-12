وقعوا ضحايا لحملة وهمية| منح 140 حاجًا في السعودية تصاريح حج

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المملكة العربية السعودية قدم لها على أحد الرحلات القادمة من ليبيا 140 حاجًا على حسابه الخاص من مصراته الليبية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واتضح عند وصولهم أن تصاريحهم غير صحيحة، وأنهم خدعوا بحملة وهمية فتم منعهم من الدخول.

وأوضح حنفي أن الحجاج الليبين قاموا بمناشدة المسئولين بالمملكة العربية السعودية للسماح لهم بالدخول لأداء فريضة الحج ، وفور تأكد السلطات السعودية أنهم تم خداعهم بحملة وهمية ، والتأكد من براءتهم من الاحتيال ووقوعهم ضحية لمحتال من بلدهم ، فعلى الفور وخلال ساعات تم السماح لهم بالدخول وإتمام حجهم بسهولة ويسر، واستضافتهم إلى نهاية الحج تحت شعار (خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا).

واختتم حنفي قائلا هذه مملكة الإسلام والإنسانية، وهذا ماعاهدناه على حكومة وشعب المملكة ، وعلى الفور تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع للحجاج الليبيين قدموا فيه الثناء والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان متمنين للمملكة دوام الأمن والآمان والاستقرار.