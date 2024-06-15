"حج مبرور وذنب مغفور".. رسومات الحج تُنعش سوق الرساميين الشعبيين

"حج مبرور وذنب مغفور"، هي العبارة الأساسية التي يحرص على إبرازها الرساميين الشعبيين، فى إشهار أداء مالك المنزل لفريضة الحج، ومع إقتراب موسم عودة الحجاج المصريين إلى ديارهم بعد أداء فريضة الحج، يزدهر سوق الرسامين الشعبيين.

حيث تستعين أسرة الحاج أو الحاجة قبل أيام من عودتهما من الأراضي المقدسة، برسام يصور على جدران المنزل وواجهته صاحب المنزل وهو يؤدى الشعائر ويطوف حول الكعبة المشرفة، ويصلى في الروضة النبوية الشريفة.

أو وهو يصعد إلى الباخرة أو الطائرة ويهبط منها، مع بعض الآيات القرآنية والنصوص النبوية الشريفة، أما بالنسبة للرسوم فتكون صورتا الكعبة والمحمل .

تاريخ جداريات الحج..

تأخذنا جداريات الحج برسومها التلقائية وبعض رموزها التي لا تبوح عن مغزاها لمن يرمقها بنظرة عابرة، إلى استدعاء التأصيل التاريخي لها، تستلهم تلك الجدرايات عبقريتها وتفردها من كونها فنًا موروثًا ومستلهمًا من التراكمات الحضارية المصرية، خاصة وأن ذلك الفن يستأثر به الريف المصري دون غيره من البلاد ليس في مصر وحدها وربما في العالم الإسلامي كله.

كثير من الباحثين في خصوصية فن جدرايات الحج يعمقون الصلة بينه وبين الامتداد التاريخي لفن الجدرايات الفرعونية تلك الخاصة بالاحتفالات الدينية والحربية وأعياد الزواج والتي كان المصريين يرسمونها على جدران منازلهم لتخليد ذكرى هذه الاحتفالات.

وتتسع دائرة الصلة تلك لأسباب عديدة منها احتفاظ الصعيد كمجتمع مغلق بكثير من الموروثات و يبقى الأهم فيها وهو أن أداوت ارسم جداريات الحج التي يستخدمها الفنانين التلقائيين في الصعيد في الوقت الحالي هي نفسها التي كان يستخدمها فناني مصر القديمة في رسم جدارياتهم وهى أعواد الغاب ذات الأطراف الحادة، والفراجين الصغيرة المصنوعة من ليف النخيل، وأقداح الماء، ولوحات مزج الألوان المكونة من الأصباغ المحلولة في الغراء وزلال البيض .

مظاهر عودة الحجاج فى القرن الثامن عشر:

أول توثيق لجدرايات الحج تحدث عنه المستشرق البريطاني إدوارد لين في القرن الثامن عشر، حينما وصفُ مظاهر الاحتفاء بالحاج.

ويزين المصريون مدخل منزل العائد من الحج قبل نحو ثلاثة أيام من وصوله, فيلونون الباب والحجارة باللونين الأحمر والأبيض, ويقيم الحاج في الليلة التالية لوصوله حفلةً لأصدقائه تعرف بحفلة النزلة.

ويتدفق الضيوف عليه مهنئين مرحبين بعودته, ويقولون له: (ادعُ ليغفر لي), ويبقى في منزله أسبوعًا كاملا بعد عودته, ويُقيم في اليوم السابع حفلةً أخرى لأصحابه تُعرف بحفلة السبوع , وتستمر هذه الحفلة طوال النهار والليلة التالية, وتنتهي بختمه أو ذكر في المساء.

وحاليا اختزلت كثيرا من المظاهر التي تحدث عنها ادوارد لين فيما يخص الاحتفالات المصاحبة لعودة الحاج وهى مرتبطة بالظروف الاقتصادية ولكن تبقى جداريات الحج هي الوحيدة التي لا يمكن اختزلها أو الاستغناء عنها فهي وسيلة الإشهار الوحيدة في جغرافية مؤدى الفريضة التي تبلغ وتُعلم جيرانه وأهل بلدته انه أدى مناسك فريضة الحج المقدسة.

رموز الرسوم القديمة:

وإذا كانت رسوم جداريات الحج تبوح عن نفسها بتلقائية مناظرها وبساطتها فان رسوما أخرى تحتاج إلى قراءة متأنية، وهي إندثرت حاليًا، مثل رسم الثعبان الذي يلتف حول جذع شجرة حيث العلاقة بين الحاج والثعبان والتي يفسرها الرسامين بقولهم بأنها علاقة طبيعية فالثعبان هو الكائن الوحيد الذي يغير جلده وكذلك الحاج عندما يعود وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

فيعود كمن ولدُ من رحم أمه من جديد، وكذلك الأمر في رسم صورة الأسد في جداريات الحج الذي يعتبر رمزًا في رؤى الصوفية لحمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلي الله عليه وسلم.

وتتركز روائع جداريات الحج في مصر في مناطق النوبة، والواحات، والصعيد وخاصة محافظة قنا التي كانت المعبر الرئيسي لرحلات الحجاج المصريين إلى مكة عبر ميناء القصير بالجمال ومنه للبحر الأحمر ومنه إلى جدة.