إنجازات وزارة الإسكان فى 10 سنوات.. 1.4 مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة بتكلفة 607 مليارات

خلال 10 سنوات تقريبا، في الفترة من 2014، حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وحتى الآن، استطاعت وزارة الإسكان تنفيذ إنجازات عدة، منها مشروع سكن كل المصريين يستهدف تنفيذ شقة لكل مواطن، ومشروع بيت الوطن، ومشروع سكن مصر، ودار مصر ومشروع مدن الجيل الرابع.

مشروعات الإسكان

تدشين 1.4 مليون وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من مليون و50 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ نحو 350 ألف وحدة بمشروعات الإسكان المتنوعة، بالمدن الجديدة، بتكلفة إجمالية 607 مليارات جنيه.

العمران القائم

تنفيذ 279 مشروعًا سكنيًا، تضم 81318 وحدة سكنية، وأكثر من ألفى محل تجارى، بتكلفة نحو 19 مليار جنيه، تم وجارٍ تنفيذ 478 مشروعاً للطرق، بأطوال 5820.5 كم، بتكلفة تزيد على 62 مليار جنيه.

قطاع الخدمات

اطلاق 619 مشروعًا خدميًا، بتكلفة نحو 11 مليار جنيه، وفى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر، تم وجارٍ تنفيذ 2195 مشروعاً، بتكلفة نحو 254 مليار جنيه، بخلاف مشاركة الوزارة مع جهات الدولة فى مشروع محطتى معالجة الصرف الزراعى (المحسمة – بحر البقر)، بتمويل قدره نحو 16 مليار جنيه، ومشروعات الإحلال والتجديد، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

مشروعات المرافق والخدمات والطرق بالمدن الجديدة

226 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة تزيد على 94 مليار جنيه، و1516 مشروعاً خدمياً، تغطى جميع الخدمات التى يحتاج إليها سكان المدن الجديدة، بتكلفة إجمالية تزيد على 17.2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 18216 كم طرق، و136 كوبرى، و20 نفقاً للسيارات، و42 نفقاً وكوبرى للمشاة.