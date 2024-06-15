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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان: زرعنا 46 ألف شجرة ونخلة بـ "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم حتى الآن زراعة أكثر من 46 ألف شجرة ونخلة مثمرة وغير مثمرة بمشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي يبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة تزيد على ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأكد وزير الإسكان، أن مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد فريداً من نوعه، ويتم تنفيذه بمصر لأول مرة، من أجل تقديم نمط جديد من المشروعات الترفيهية التى تحقق جودة الحياة للمواطنين، وتقدم لهم نمطاً عمرانيا متميزاً يليق بالجمهورية الجديدة، والنهضة العمرانية الشاملة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن 65 % من مساحة مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" هى مسطحات خضراء ومناطق مزروعة، بينما تحتوى المساحة المتبقية ونسبتها 35 % من المشروع، على المسطحات المائية والمنشآت الرياضية والترفيهية والثقافية وغيرها، حيث يضم المشروع، بحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، بجانب المكونات التالية (حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الترفيه - حديقة ذات طابع إسلامي).

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