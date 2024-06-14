خطوات حجز شقق من الإسكان بالتقسيط على 30 سنة

يبحث المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية من وزارة الإسكان من حين إلى آخر عبر محرك البحث الشهير google للحصول على وحدة سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة بالتقسيط من خلال صندوق الإسكان الإجتماعي .

وحرصًا من موقع بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم الخدمات المتكاملة لقراءها نرصد لكم من خلال السطور القليلة القادمة الشروط و الأسعار و قيمة القسط.

اقرأ أيضًا .. خطوات حجز شقق من الإسكان بالتقسيط على 7 سنوات





شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5

من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يقل سن المتقدم على 21 عامًا.

من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يزيد سن المتقدم على 51 عامًا.

ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضي.

تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كنت أعزب أو متزوج.

تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

تقديم قسيمة الزواج.

كما يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا.

مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

يتم تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5

تتراوح ما بين 350 ألف جنيه و 500 ألف جنيه، حيث يتم تحديد الأسعار حسب كل مدينة.

مقدم حجز الوحدة السكنية في شقق سكن لكل المصريين 5 تتراوح ما بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه.

القسط يختلف حسب الدخل وعمر الشخص الذي يحصل على الشقة، ويبدأ من 1100 جنيه تقريبا ويصل إلى 2500 جنيه.

يتم سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية في صورة جدية الحجز ودفعة الاستلام.

مدة تقسيط شقق سكن لكل المصريين 5 من 7 سنوات كأقل مدة حتى 30 سنة كأقصى مدة.

سعر الفائدة على قرض التمويل العقاري لشقق شقق سكن لكل المصريين 5 لا يتعدى 3%