حاج مصري يشيد بإجراءات الحج: "روحي فداء للسعودية" (فيديو)

بدأ منذ صباح باكر اليوم السبت توافد حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات من أجل أداء الركن الأعظم من الحج، وهو الوقف بعرفات.

وأدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر قصرًا وجمعًا بعد الاستماع لخطبة عرفات التي ألقاها الشيخ ماهر المعيلقي، إمام وخطيب المسجد الحرام.

كاميرا قناة “الإخبارية” السعودية قابلت قافلة من الحجاج المصريين لأخذ آرائهم في تنظيم موسم الحج؛ إذ قال حاج: “شيء عظيم أولا للتنظيم وللخدمات حاجة بسم الله ما شاء الله".

وتابع: “أنا لسه نازل من الأوبيس أقسم بالله ولسه بقول لك ولسه بقول تاني وثالث وبدعي أنا من صعيد مصر من سوهاج وبشكر الملك وأشكر ولي العهد وربنا يبارك فيهم ويحافظ عليهم على الخدمات اللي قائمين عليه وبقول ثاني وثالث ورابع أنا في فداء للبلد دي وأي حد يمس السعودية بأي كلمة وبأي لحظة”.

وأكمل: “أقسم بالله مستعد أحج بيت الله وأقعد هنا مخصوص في السعودية فداء لهذا الوطن لأن ده وطنا الثاني ومش وطني الثاني بس، ده وطني الأول والله، وفداء للحرمين وفداء للملك وفداء لولي العهد أقسم بالله على الخدمات وعلى الأداء الطيب”.

وقدم الشكر للسعودية على الاستقبال الطيب وعلى كرم الضيافة وعلى المجهودات الجبارة وأيضًا لرجال الأمن، قائلًا: “أشكر رجال الأمن من أول جندي لأقوى وأعلى رتبه فهذا البلد العظيم الطيب ونسأل الله العلي القدير في هذا اليوم أن يحافظ على هذا البلد ويجعلها أمنا أمانا رخاء سخاء إلى يوم الدين”.



وأردف: “دي أرض سيدنا النبي اللي نزل فيها القران واللي نزلت فيها الشريعة على المسلمين أجمعين واللي جاهد فيها النبي احنا وراء الملك وولي عهده ووراء جميع الإخوة السعوديين".

