اقرأ غدًا بالوفد.. "مجموعة السبع" تشيد بجهود مصر وقطر وتؤيد بالإجماع وقف الحرب الإسرائيلية
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها:"مجموعة السبع" تشيد بجهود مصر وقطر وتؤيد بالإجماع وقف الحرب الإسرائيلية.
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
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