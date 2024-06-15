السبت 15 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. "مجموعة السبع" تشيد بجهود مصر وقطر وتؤيد بالإجماع وقف الحرب الإسرائيلية

الصفحة الأولى في
الصفحة الأولى في عدد الوفد غدًا

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها:"مجموعة السبع" تشيد بجهود مصر وقطر وتؤيد بالإجماع وقف الحرب الإسرائيلية.

 

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وزير الحج السعودي يكشف أعداد الحجاج هذا العام (شاهد)

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ولادة حاجة باكستانية على جبل عرفات (شاهد)

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب 

انكسار الموجة الحارة 

وفود الحجيج إلى “منى” لرمي الجمرات.. حجاج بيت الله يؤدون الركن الأعظم للحج 

طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى 

وزير المالية: تدبير الاحتياجات الإضافية للموازنة بدون قروض جديدة 

 

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