اقرأ غدًا بالوفد.. "مجموعة السبع" تشيد بجهود مصر وقطر وتؤيد بالإجماع وقف الحرب الإسرائيلية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها:"مجموعة السبع" تشيد بجهود مصر وقطر وتؤيد بالإجماع وقف الحرب الإسرائيلية.

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب

انكسار الموجة الحارة

وفود الحجيج إلى “منى” لرمي الجمرات.. حجاج بيت الله يؤدون الركن الأعظم للحج

طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى

وزير المالية: تدبير الاحتياجات الإضافية للموازنة بدون قروض جديدة