الأسهم الأمريكية : ارتفاع ستاندرد اند بورز وناسداك للجلسة الرابعه

سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع فى أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق يوم الخميس وذلك لرابع جلسة على التوالي مع تمديد أسهم قطاع التكنولوجيا سلسلة مكاسبها.

الأسهم الأمريكية

وقفزت أسهم شركة برود كوم وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا بعدما رفعت شركة تصنيع الرقائق توقعاتها للإيرادات من أشباه الموصلات المستخدمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وحققت أسهم شركة إنفيديا فى أسواق الأسهم الأمريكية مكاسب أيضا.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية أغلق مرتفعا 11.94 نقطة، أي 0.22%، إلى 5432.97 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 59.12 نقطة، أي بنسبة 0.34%، ليصل إلى 17667.56 نقطة.

أما المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية فانخفض بواقع 70.48 نقطة، أي بنسبة 0.19%، ليصل إلى مستوى 38639.92 نقطة.

الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الجمعة، بعد انخفاضها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، فيما يتجه المؤشر القياسي لتكبد خسائر أسبوعية مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر وسط حالة الضبابية السياسية في فرنسا.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.1% بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش، وخسر 1.5% حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت أسهم شركات قطاع التكنولوجيا فى أسواق الأسهم بنسبة 0.6%، فيما انخفضت معظم القطاعات الأخرى.

وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالسيارات الخسائر فى أسواق الأسهم بعد انخفاضها بنحو 1% ليتم تداولها عند أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر.

ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 1% ليكون أداؤه أضعف من باقي بورصات المنطقة مع استمرار قلق المستثمرين من الوضع السياسي ووصول علاوة المخاطر على السندات الفرنسية إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات.

وستكشف الأحزاب اليسارية الفرنسية عن البرنامج السياسي لتحالفها الجديد اليوم الجمعة في محاولة لتحدي حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي عن توقع نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وعلى صعيد البيانات، ارتفعت أسعار المستهلكين في فرنسا 2.6% في مايو بعد تعديل طفيف بالخفض لبيانات أولية نشرت في أواخر مايو بزيادة نسبتها 2.7%.

وشهد سهم كريست نيكلسون فى أسواق الأسهم قفزة بنسبة 9.7% بعد أن قالت شركة العقارات البريطانية إن عرض منافستها بيلوايز للاستحواذ عليها بالكامل مقابل 650 مليون جنيه إسترليني (828 مليون دولار) "يقلل بشكل كبير من قيمة" المجموعة.