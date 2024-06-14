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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

بدء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد العيد

تصحيح امتحانات الثانوية
تصحيح امتحانات الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 للمواد غير المضافة للمجموع بعد عيد الأضحى المبارك. 

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات مواد التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2024 والاقتصاد والإحصاء يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2024.

آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 سيجرى بشكل إلكتروني بالكامل سواء الأسئلة الموضوعية أو المقالية. 

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا لضمان تكافؤ الفرص وحرصًا على مصلحة الطلاب، وضمان العدالة. 

لا أخطاء في تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم وجود أخطاء في نظام التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2024. 

وأضاف  متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام التصحيح الإلكتروني للأسئلة الموضوعية في امتحانات الثانوية العامة 2024 في نماذج البابل الشيت لا يشوبه أخطاء. 

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية. 

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ. 

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية. 
 

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