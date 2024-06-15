الأمن يضبط 42 قضية سلاح ناري

شنَّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية، حملات مُكبرة لضبط العناصر الإجرامية ومحرزي المواد المخدرة في ناطق مديرية أمن أسيوط.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (42) قضية سلاح ناري عبارة عن (16 بندقية آلية - 20 بندقية خرطوش – 3 طبنجات – 18 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 42 متهمًا لـ37 منهم معلومات جنائية، وضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (1.120 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1.150 كيلو لمخدر الشابو بحوزة 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ عدد 430 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وفى سياق اخر فقد لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم 4 سيارات، بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع شخص و إصابة 6 اشخاص إثر حادث تصادم بين 4 سيارات.

ونقلت سيارات الإسعاف المتوفى إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

كما لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم 4 سيارات، بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع شخص و إصابة 6 اشخاص إثر حادث تصادم بين 4 سيارات.

ونقلت سيارات الإسعاف المتوفى إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

وفى سياق اخر فقد اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة منشأة القناطر، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منشأة القناطر، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة، لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.