ميسي يُزين قائمة منتخب الأرجنتين استعدادًا لكوبا أمريكا 2024

تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كوبا أمريكا، التى تقام بمشاركة 16 منتخبًا، 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية، و6 من أمريكا الشمالية، في الفترة من 24 يوليو وحتى 14 يونيو، ضمن الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2026.

وأعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لـ الأرجنتين، عن قائمة منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس كوبا أمريكا "أمريكا 2024".

قائمة منتخب الأرجنتين



وضمت قائمة منتخب الأرجنتين كلًا من:

حراس المرمى: إيميليانو مارتينيز - فرانكو أرماني - رولي.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس أوتاميندي - ناهويل مولينا - مونتيل - ماركوس أكونيا - نيكولاس تاجليافيكو - بيتزيلا.

خط الوسط: رودريجو دي باول - أليكسيس ماك أليستر- إنزو فيرنانديز - ليوناردو باريديس - إكزيكيل بالاسيوس - جيوفاني لوسيلسو - رودريجيز

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا - جويان ألفاريز - لاوتارو مارتينيز - أليخاندرو جارناتشو - جونزاليس - كاربوني.