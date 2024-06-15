إدارة الطب العلاجي بسوهاج تتفقد مستشفتي طما وطهطا

تزامناً مع عيد الأضحى

كثفت فرق تفتيش إدارة المستشفيات التابعة للإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور مصطفى محمد مصطفى، مدير إدارة المستشفيات والقائم بأعمال مدير عام الطب العلاجي، من الجولات التفقدية الميدانية، اليوم السبت، على مستشفيات المحافظة حيث تم المرور على مستشفتى طما المركزي وطهطا العام .



يأتي ذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتحت إشراف الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج .



استهدفت فرق التفتيش متابعة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والتأكيد على تواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة وتوفر الأدوية والمستلزمات اللازمة وذلك تزامناً مع اجازة عيد الأضحي المبارك ورفع درجة الإستعداد القصوي بالقطاع الصحي بالمحافظة .



وحرص مدير إدارة الطب العلاجي خلال المرور على المستشفيات تقديم التهاني للفرق الطبية المتواجدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك مشيداً بإلتزامهم وسعهيم الدائم لتقديم كل ما في وسعهم لراحة المرضي .



وفي سياق آخر شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، عدة حملات على الأسواق والمحلات والمطاعم، وأماكن بيع وتداول اللحوم والوجبات المطهية الجاهزة، استعدادا للاحتفال بعيد الاضحى المبارك بجميع مراكز المحافظة، برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وعبد الرؤوف المغربي مراقب عام الأغذية بالمديرية وزكريا سرور نائب مراقب عام الأغذية بالمديرية ورأفت فتحي بهنام مراقب أول أغذية المديرية .



يأتي ذلك في إطار توجيهات للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتعليمات الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت اشراف الدكتورة غادة احمد مدير عام الطب الوقائي بالمديرية وتزامنا مع إقتراب عيد الأضحى المبارك واستمرارا لجهود إدارة مراقبة الأغذية للحرص على وصول غذاء أمن وسليم للمواطن .



أسفرت تلك الحملات التي استهدفت 500 منشأة غذائية ضبط مايقرب من 3 طن من الاطعمة المختلفة والمجمدات والأرز واللحوم ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمي وايضا مايقرب من 1350 لتر من العصائر والمشروبات الغازية والزيوت مجهولة المصدر .



وتم إعدام مايقرب من نصف طن من اللحوم والدهون والأحشاء والاغذية المختلفة ومصنعات اللحوم والأطعمة الجاهزة مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية وفاسدة .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة أنه تم تحرير 392 محضر جنحة وجاءت كالآتى:- 227 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء و134 محضر لعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للإشتراطات الصحية واشتراطات النظافه العامة و31 من المحاضر المختلفة .

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم سحب مايقرب من 100 عينة من المشروبات والعصائر واللحوم والأسماك بمختلف أنواعها وإرسالها إلى المعامل للتحليل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الأدمي من عدمه كما تم التوصية بإغلاق 64 منشأت غذائية لعدم وجود تراخيص مما يمثل خطر داهم على الصحه العامة للمواطنين .

تأتي تلك الحملات تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة وخطة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج وجاري الإستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.