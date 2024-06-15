السبت 15 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا.


وكتب حساب فيفا عبر منصة "X": “سنة واحدة تفصلنا عن كأس العالم للأندية 2025، سيجتمع 32 فريقا من الاتحادات الستة في الولايات المتحدة للنسخة الافتتاحية العام المقبلة”.

 

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو من العام المقبل وتستمر حتى 13 يوليو بمشاركة الأهلي بطل قارة أفريقيا وعدد من أكبر الأندية في العالم.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، في مباراة الفريق القادمة، ضمن منافسات  الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

 

وفاز النادي الأهلي أمس أمام فاركو بهدفين مقابل هدف، فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، والمقامة على أرضية ستاد برج العرب. 

الجريدة الورقية