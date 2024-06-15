كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا.



وكتب حساب فيفا عبر منصة "X": “سنة واحدة تفصلنا عن كأس العالم للأندية 2025، سيجتمع 32 فريقا من الاتحادات الستة في الولايات المتحدة للنسخة الافتتاحية العام المقبلة”.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو من العام المقبل وتستمر حتى 13 يوليو بمشاركة الأهلي بطل قارة أفريقيا وعدد من أكبر الأندية في العالم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، في مباراة الفريق القادمة، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي أمس أمام فاركو بهدفين مقابل هدف، فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، والمقامة على أرضية ستاد برج العرب.