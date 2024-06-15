محافظ الفيوم يهنئ شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بحلول عيد الأضحى المبارك

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقيات التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما بعث ببرقية تهنئة ممثالة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بحلول العيد المبارك.

وقال محافظ الفيوم: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأسمي آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والذي تعم فيه قيم الرحمة والتسامح والتعاون والتكافل، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

وأضاف المحافظ: " ونحن نستقبل العيد المبارك، ندعو المولى عز وجل أن يعينكم على أداء مهام عملكم الجليل، مع أطيب تمنياتي بموفور الصحة والتوفيق، وأن يعيده على شعب مصر العريق، والأمة العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات".

تهنئة للشعب المصرى وابناء محافظة الفيوم

كما هنأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي الفيوم خاصة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال محافظ الفيوم: "شعب الفيوم العظيم، أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

وأضاف المحافظ في كلمته لأبناء الفيوم؛ "ندعو المولى عز وجل أن يحقق الشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم ورقي وإزدهار، وأن يوفق الله الشعب إلى ما فيه الخير والرشاد".