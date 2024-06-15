السبت 15 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

شقق بالتقسيط .. الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية

قامت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان و التعمير بطرح عدد من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية بنظام البيع بالتقسيط في عدة مناطق مختلفه على مستوى محافظات الجمهورية ، التي تتميز بموقع جغرافي ممتز بالنسبه لكثير من المواطنين، بمساحات مختلفة.

 

إقرأ أيضًا ,, شقق بالتقسيط في حدائق أكتوبر.. خطوات الحجز


 

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5

 

1- ألا يقل سن المتقدم على 21 سنة.

 

2- ألا يزيد سن المتقدم على 51 سنة.

 

3- ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى.

 

4- ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضي.

 

الأوراق المطلوبة

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

 

2- كذلك تقديم قسيمة الزواج.

 

3- كما يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا.

 

4- كما تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

 

5- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

 

6- يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

 

7- كما يتم تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية. 

 

مواد متعلقة

شقق بالتقسيط في حدائق أكتوبر.. خطوات الحجز

سقوط متهم بالتنقيب عن الذهب فى أسوان

خطوات حجز شقق من الإسكان بالتقسيط على 7 سنوات

بـ 1200 جنيه شهريًا.. تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان
الجريدة الورقية