شقق بالتقسيط .. الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية
قامت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان و التعمير بطرح عدد من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية بنظام البيع بالتقسيط في عدة مناطق مختلفه على مستوى محافظات الجمهورية ، التي تتميز بموقع جغرافي ممتز بالنسبه لكثير من المواطنين، بمساحات مختلفة.
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شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5
1- ألا يقل سن المتقدم على 21 سنة.
2- ألا يزيد سن المتقدم على 51 سنة.
3- ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى.
4- ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضي.
الأوراق المطلوبة
1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).
2- كذلك تقديم قسيمة الزواج.
3- كما يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا.
4- كما تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.
5- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.
6- يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.
7- كما يتم تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.