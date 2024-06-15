شقق بالتقسيط .. الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية

قامت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان و التعمير بطرح عدد من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية بنظام البيع بالتقسيط في عدة مناطق مختلفه على مستوى محافظات الجمهورية ، التي تتميز بموقع جغرافي ممتز بالنسبه لكثير من المواطنين، بمساحات مختلفة.





شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5

1- ألا يقل سن المتقدم على 21 سنة.

2- ألا يزيد سن المتقدم على 51 سنة.

3- ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى.

4- ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضي.

الأوراق المطلوبة

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

2- كذلك تقديم قسيمة الزواج.

3- كما يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا.

4- كما تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

5- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

6- يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

7- كما يتم تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.