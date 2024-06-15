مراوح الرذاذ تلطف الأجواء والمروحيات تحرس السماء.. مشاهد من عرفات (فيديو)

عرضت فضائية “الإخبارية” مقطع فيديو يُبرز الاستعدادات التي أجرتها المملكة العربية السعودية للتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم المناسك، خصوصًا ركن الله الحرام وهو الوقوف على جبل الرحمة بمشعر عرفات.

وأظهرت لقطات صورت بطائرة “درون” مراوح الرذاذ وهي تلطف الأجواء للحجاج الذين يؤدون شعيرة الوقوف على عرفات في طقس حار وجاف، وبينت أيضًا مروحية هليكوبتر تحرس السماء ضد أي تهديد طارئ وتعمل على تعزيز الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن.

وجبل الرحمة، من أسماء جبل عرفات، وسمي بهذا الاسم؛ لأن الرحمات والبركات والنفحات واستجابة الدعاء تتنزل على جبل الرحمة وهو جبل عرفات، كما يطلق على جبل عرفات بخلاف اسم جبل الرحمة، أسماء منها: جبل القرين، وجبل النابت، وجبل إلال، وشعيرة الوقوف بعرفة هي شعيرة الحج الوحيدة التي يؤديها الحجيج خارج حدود الحرم.

تحذيرات وزارة الصحة السعودية:

أوضحت وزارة الصحة السعودية في سياق تحذيراتها للحجاج عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، أن أعراض الإجهاد الحراري تبدأ بالغثيان والصداع والتعرق والعطش الشديد.

وقد وجهت الوزارة نصائح في حال شعور الشخص بهذه الأعراض، منها شرب الماء البارد والانتقال إلى مكان بارد بعيدًا عن أشعة الشمس، ورش الجسم برذاذ من الماء.

وأشارت الوزارة عبر منصتها إلى معنى الإجهاد الحراري وكيفية التعامل معه في حال الإصابة، وحثت الحجاج على حمل المظلة أثناء أداء المناسك، والحرص على ارتداء ملابس فاتحة للنساء وشرب الماء بانتظام.

وسبق أن وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، مجموعة من النصائح الهامة لضيوف الرحمن لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، قدر الإمكان في المشاعر المقدسة.

ودعت الوزارة حجاج بيت الله الحرام لحماية أنفسهم من ضربة الشمس خلال أداء المناسك عبر تجنب الخروج نهارًا إلا في حالات الضرورة، وتجنب الخروج دون مظلة للحماية، والحرص على شرب كميات كافية من السوائل.

وأشارت إلى أن ضربة الشمس تعد حالة طبية طارئة تستدعي إسعاف المصاب بسرعة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي؛ أكد في تصريحات سابقة له، أن الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة يعد من أكبر التحديات في موسم حج هذا العام، وأكد على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية.