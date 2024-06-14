تحرير 11 محضرًا ذبح خارج المجازر الحكومية فى قنا

قال عمرعبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الطب البيطرى بقنا بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، نجحت فى تحرير 11 محضر بمخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي وزن 68 كجم بمركزى قنا وأبوتشت، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين، يأتي ذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الاضحى المبارك.

وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري بقنا، أن المديرية واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء، للضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بقنا، أن مديرية الطب البيطري بقنا، كانت قد تلقت بعض البلاغات من المواطنين عن وجود اشتباه تسمم غذائي ناتج عن تناول بعض المواطنين أسماك سامة منها اسماك الأرنب، وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية والتموين.

وتم تنظيم حملات تفتيشية مشتركة على أسواق ومحلات بيع الأسماك، حيث ثبت خلو الأسواق من تلك النوعية السامة من الاسماك، يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، والتأكد من صلاحية الأغذية لضمان وصول غذاء أمن وصحي للمستهلك.

13 مجزرًا لأضحي العيد..

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، تخصيص 13 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظة لفتحها أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا «بدون رسوم»، طوال أيام عيد الأضحى المبارك .

قال المتحدث الرسمي، إن ذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة من خلال الذبح فى المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين.

وحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، أهالي المحافظة ومسؤولي الجمعيات الأهلية بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقًا للشكل الجمالي والحضاري، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما شدد على منع ذبح الأضاحي في الطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظًا على سلامة الذبائح من التلوث والصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا على تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، على رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية لتوفير كل ما يلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي.