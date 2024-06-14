محافظ أسوان يوجه بفتح المجازر مجانا طوال أيام العيد

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المسئولين بإتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة ونهو أعمال الصيانة الشاملة، بجميع المجازر الحكومية بنطاق المحافظة والمجازر الخاصة بمدينة أبو سمبل السياحية وذلك لضمان جاهزيتها لإستقبال ذبح الأضاحى بالمجان وحتى أخر أيام عيد الأضحى المبارك.

وشدد على تفعيل قرار منع ذبح الأضاحى بالطرق والشوارع أو خارج المجازر المعتمدة لضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحى حفاظاً على البيئة والصحة العامة.

كما كلف اللواء أشرف عطية مديريتى الطب البيطرى والتموين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للقيام بتكثيف الحملات لمراقبة أعمال الذبح بالمجازر ومحلات الجزارة، والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة توافر كميات كافية من اللحوم بأنواعها وغيرها من مختلف المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

ومن جانبه أوضح الدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطرى بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، تم رفع درجة الإستعداد بالمديرية بمختلف إداراتها، مع إلغاء الأجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات، والتأكيد على توفير إحتياجات المجازر وتوفير العمالة اللازمة وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات وتوفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم ورفع المخلفات أولاً بأول حفاظاً على سلامة اللحوم.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم حملات رقابية للمرور على المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، علاوة على تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية وذلك لتلقى الإستفسارات والرد على الشكاوى التى ترد من المواطنين وسرعة حلها على أرقام ( 01153911314 و 01026735977 ) .