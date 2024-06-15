يوم عرفة.. يبحث الكثير عن موعد أذان المغرب يوم عرفة حيث يحرص الكثير من المسلمين يصومون هذا اليوم.

ويبحث المسلمين عن موعد اذان المغرب يوم عرفة، كما يبحث الآخرون عن مواقيت الصلاة يوم عرفة، وعلى كل مسلم مؤمن بالله وحده أن ينتهز الفرصة يوم عرفة لعظيم شان هذا اليوم الذي أتي فى يوم عظيم وهو يوم الجمعة.

موعد اذان المغرب يوم عرفة.

يؤذن لصلاة المَغرب فى تمام الساعة ٧:٥٨ م

موعد اذان المغرب فى المحافظات

الجيزة ٧:٥٨ م

الاسكندرية ٨:٠٦ م

اسوان ٧:٣٨ م

البحر الأحمر ٧:٣٤ م

مرسى مطروح ٨:١٧ م

دعاء يوم عرفة



جاء في حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلم: (خير الدّعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير).

دعاء الرسول عند الإفطار



عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».

وكان من دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".