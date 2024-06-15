في يوم عرفات.. الذهب يسجل ارتفاعًا جديدًا |تفاصيل
شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 15- 6- 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المعدن الاصفر على مختلف الأعيرة، وفقًا لآخر تحديث عرض أسعار الذهب.
وحرصا من موقع بوابة الوفد لتقديم خدمة متكاملة لقراءها ومتابعة نرصد لكم أسعار الذهب اليوم السبت الموافق يوم وقفة عرفات و تزامنًا مع عيد الأضحي بمحال الصاغة بدون مصنعية .
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أسعار الذهب
حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 3145 جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 25160 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3594 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 22
سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 3294 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3145 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2695 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 14
سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2096 جنيها.
سعر الجنيه الذهب
سجل الجنيه الذهب نحو 25160 جنيها.