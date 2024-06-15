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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

في يوم عرفات .. سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري

سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 15-6-2024 استقراراً ملحوظاً، وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات على الموقع الرسمية بالبنوك العاملة داخل مصر.

 

وحرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمات متكاملة لقراءها ، نرصد لكم خلال السطور القليلة القادمة أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم . 

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سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

12.70 جنيه للشراء، 12.74 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

12.71 جنيه للشراء 12.74 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

12.71 جنيه للشراء 12.74 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

 12.65 جنيه للشراء 12.74 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

 12.38 جنيه للشراء 12.74 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.73 جنيه للشراء 12.76 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

12.29 جنيه للشراء 12.73 جنيه للبيع. 

 

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