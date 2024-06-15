أهم الأعمال والأدعية المستحب فعلها يوم عرفة.. فيديو

كشف الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف، عن فضل يوم عرفة، والأعمال والأدعية المستحب قولها في هذا اليوم الطيب المبارك.

وأضاف أبو عمر خلال لقائه مع فاتن عبدالمعبود وعبيدة أمير مذيعتا برنامج "صباح البلد" والمذاع على قناة صدى البلد، والمذاع على قناة صدى البلد، أن العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل أيام الدهر، ففيها يتباهى الله بعباده الذين جاءوا من كل فج عميق لأداء مناسك الحج.

وتابع: يجب على كل مسلم اغتنام يوم عرفة من خلال إخلاص النية لله في كل فعل وقول يقوم به المسلم، ويعقد النية على التوبة والاستغفار وتلاوة القرآن الكريم الكريم، لافتًا إلى أن صيام يوم عرفة يغفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية.

وأوضح أبو عمر، أن الأدعية المستحب قولها يوم عرفة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:" خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"، مشيرا إلى أنه لا توجد صيغة ثابتة للدعاء يمكن قولها في هذا اليوم ويمكن الدعاء بما فتح الله علينا.