إدراج 46 جامعة مصرية في تصنيف "التايمز" للتنمية المستدامة لعام 2024

أعلن الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، عن تحقيق الجامعة انجازا جديد فى ترتيبها بالتصنيفات العالمية حيث حققت إنجازا كبيرا في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات فى اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2024 (THE Impact Rankings) وفقًا لنتائج التصنيف التي تم إصدارها في 12 يونيو 2024 حيث احتلت E-JUST المرتبة 19 عالميا بين الجامعات العالمية لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (الطاقة نظيفة)، والمرتبة 21 عالميا لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (المياه النظيفة)، والمرتبة 38 عالميا لتحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة (مواكبة التغيرات المناخية).

المركز ٣٨ عالميا فى مواكبة التغيرات المناخية..



بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف E-JUST بين أفضل 101-200 جامعة عالمية لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر)، وبين أفضل 301-400 جامعة عالمية لتحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة (المدن والمجتمعات المستدامة)، وبين أفضل 401-600 جامعة عالمية لتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق والنمو الاقتصادي).

أكد الدكتور عمرو عدلي، أن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لدعم حكومتي مصر واليابان، ورؤية مجلس أمناء الجامعة، وكفاءات أعضاء هيئة التدريس الاستثنائية، والمختبرات المتقدمة ومراكز التميز بالجامعة، بالإضافة إلى الطلاب والإداريين والمهندسين المتميزين في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

من جاتب اخر اجتماع ام مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق والسيدة ايموتو ساتشيكو نائب رئيس هيئة التعاون الدولي الياباني (جايكا) الاول في دورته الثامنة والعشرين بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بحضور أ.د.عمرو عدلى رئيس الجامعة والسفير اليابانى أوكا هيروشي، وأ.د. شوجى هاشيموتو نائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الإقليمية والدولية، وأ.د. سامح ندا نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية، وأ.د. توشيو فوكودا نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي، وأعضاء مجلس الأمناء من الجانبين المصري والياباني وعمداء الكليات والمراكز بالجامعة. وأ.د. منى هجرس أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات والمهندس واتنابي ماسامي - مساعد وزير- مدير الشؤن الدولية ، وأ.د. شوجي شيميتزو – نائب رئيس جامعة كيوشو ، وأ.د. نوبيهيرو هاياشي. نائب رئيس معهد طوكيو ، الأستاذ وليد الحداد – نائب رئيس القطاع الأسيوي- وزارة التعاون الدولي، السفير عمر سليم- مساعد الوزير للشئون الاجنبية والثقافية – وزارة الخارجية، وأ.د. سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لخدمة المجتمع وتطوير البيئة وأ.د. أحمد الجوهري – رئيس الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الأسبق ، وأ.د. أحمد زايد – مدير مكتبة الإسكندرية، و أ.د. ولاء شتا الرئبس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والمهندس محمد عبد الجيد العربي – رئيس العمليات بمجموعة العربي الصناعية

كما يشارك في الاجتماع بالحضور عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من فرح أبو زيد باحثة اقتصادية، مسؤول ملف الجامعة اليابانية بوحدة آسيا، وزارة التعاون الدولي، التكنولوجي، وأ.د. جن ايكيدا- نائب رئيس الجامعة للشؤن الدولية- جامعة تسوكوبا، وأ.د.ساتوشي تسوزوكي. المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية. جامعة هيروشيما ، د. كاتسوهيكو شيراي – مستشار جامعة واسيدا.