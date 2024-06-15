اليوم.. قمة نارية بين إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024

تواصل بطولة أمم أوروبا، يورو 2024، جولاتها النارية، في ثاني أيامها، بمواجهة كبرى من العيار الثقيل، عندما يلتقي منتخبا إسبانيا وكرواتيا، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب برلين الأولمبي، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.



وتمثل المباراة أهمية كبيرة للمنتخبين الكبيرين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط في البطولة، ودفعة قوية قبل أن يخوضا لقاء مرتقب أمام الكبير الأزرق، المنتخب الإيطالي، الذي يستهل جولاته هو الآخر بمواجهة منتخب البانيا في ختام جولات اليوم.

ويتسلح حامل لقب دوري أمم أوروبا وأبرز المرشحين للفوز باليورو هذا العام، تحت قيادة مدربه لويس دي لا فوينتي، بكتيبة من النجوم الشباب والمخضرمين، وهو ما جعل الخبراء يرشحون فوز "لاروخا" بكأس الأمم الأوروبية 2024، بفضل تواجد فريق يضم الخبرات والمهارات أمثال رودري، لامين يامال، فيران توريس، خوسيلو، خيسوس نافاس، داني كارفاخال، ناتشو.

في المقابل، يملك منتخب كرواتيا، ثالث مونديال العالم، تشكيلة قوية من اللاعبين أصحاب الخبرات، بقيادة مايسترو ريال مدريد، لوكا مودريتش، ونجوم آخرين، مثل يوشكو جفارديول، مارسيلو بروزوفيتش.

