يوم عرفة.. أسعار العملات العربية اليوم

مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك

شهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، ثباتًا في البنك المركزي المصري اليوم السبت 15 يونيو، والموافق يوم عرفة العظيم، وذلك بالتزامن مع بدء البنوك والمصارف إجازة عيد الأضحى المبارك.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها نرصد أسعار العملات الرسمية العربية مقابل الجنيه، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك.

أسعار العملات العربية اليوم 15-6-2024

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.69 جنيه للشراء، و 12.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 155.42 جنيه للشراء، 155.93 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.96 جنيه للشراء، 13.00 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرين أمام الجنيه 126.38 جنيه للشراء، 126.77 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 123.72 جنيه للشراء، 124.10 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 13.06 جنيه للشراء، 13.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 67.09 جنيه للشراء، 67.48 جنيه للبيع.

يذكر أن اليوم "يوم عرفة"، وبدأت معه إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك والمصارف والقطاعات الحكومية والخاصة وتنتهي يوم الخميس المقبل الموافق 20 يونيو، ويخلفهم الجمعة والسبت العطلة الإسبوعية للبنوك.