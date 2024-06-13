بعد خطوبة شيرين عبدالوهاب.. ليلى عبد اللطيف ترد على تحقيق نبؤتها (خاص)

دائمًا ما تُثير اللبنانية ليلى عبد اللطيف المعروفة في جميع أنحاء الوطن العربي بـ "سيدة التوقعات"، جدلًا كبيرًا وتضيف على تنبأتها طابع الغموض مستنده بمجموعة متنوعة من العوامل والحقائق، والتي جعلتها تتربع على عرش التوقعات، إذ قدمت خلال الفترة الأخيرة العديد من الخسائر المالية لبعض الأثرياء، وانفصال والأزمات للمشاهير، وكوارث طبيعية اصابت بلدان مختلفة، واليوم تصدرت التريندات بعد إعلان شيرين عبد الوهاب خطوبتها من رجل أعمال خارج الوسط الفني، والأمر الذي قالته قبل 5 أشهر من الإعلان.

ليلى عبد اللطيف وشيرين

ليلى عبد اللطيف تتوقع خطوبة شيرين عبد الوهاب

توقعت اللبنانية ليلى عبد اللطيف خطوبة شيرين عبد الوهاب واستقرار حالتها العاطفية، قبل 5 أشهر أثناء لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب، حيث قالت :" أنا بشوف إنّ شيرين هتستقر عاطفيًا، وهترجع شيرين اللي إحنا بنعرفها أول ما ابتدت، وهتتغير وهتبقى أقوى، لكن مش هترجع لحسام وحتى لو رجعت هترجع تتركه وما رح تكون معاه بالمستقبل، وهنلاقي حياتها هديت مع حد تاني".

والأمر الذي أكده موقع Et بالعربي بمكالمة صوتية من زوجها السابق حسام حبيب والذي هنأ شيرين على الخطوبة وكتب الموقع:" في خبر مفاجىء .. تمت خطوبة شيرين عبدالوهاب من رجل أعمال خارج الوسط الفني، حيث كان أول المهنئين حسام حبيب الذي تمنى لها حياة سعيدة.

ليلى عبد اللطيف

الوفد تتواصل مع ليلى عبد اللطيف بعد إعلان خطوبة شيرين عبد الوهاب

تواصلت بوابة الوفد الإلكترونية مع اللبنانية ليلى عبد اللطيف، بعد إعلان خبر خطوبة شيرين عبد الوهاب من رجل أعمال لمعرفة رد فعلها وقالت سيدة التوقعات في تصريحات خاصة، بإنها لا تكترث لما يقوله الأخرين على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تحب أن يصفها الناس بالمنجمة، موضحة أن توقعها لخطوبة شيرين فقد قالت إن حياتها العاطفية ستنتعش من جديد وهذا توقع مثل باقي التوقعات التي قالتها من قبل ليس أكثر.

ليلى عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف تصدم الجميع بخطوبة شيرين

في يناير 2024، تحدثت ليلى عبد اللطيف عن الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة MBC مصر وقالت ،:" أنا بشوف إنّ شيرين هتستقر عاطفيًا، وهترجع شيرين اللي إحنا بنعرفها أول ما ابتدت، وهتتغير وهتبقى أقوى، لكن مش هترجع لحسام وحتى لو رجعت هترجع تتركه وما رح تكون معاه بالمستقبل، وهنلاقي حياتها هديت مع حد تاني".