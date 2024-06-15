السبت 15 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال يوافق على رحيل ثنائي الفريق بقرار من جيسوس

بوابة الوفد الإلكترونية

وافقت إدارة نادي الهلال السعودي على رحيل الثنائي  محمد جحفلي ومحمد اللمفرج بقرار من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

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تأكد رحيل لاعبين من صفوف فريق الهلال خلال الفترة الحالية بشكل رسمي، وذلك في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، وعدم حاجة البرتغالي جورجي جيسوس لخدماتهما في الموسم الكروي الجديد.

وجاء قرار الهلال بالموافقة على رحيل الثنائي لعدم الحاجة لهم خلال الفترة المقبلة بصورة نهائية ليتأكد رحيلهما خلال الميركاتو الصيفي الجاري

وأتم الهلال اتفاقه لضم عون السلولي مدافع نادي التعاون، لتعويض رحيل الثنائي محمد جحفلي، بالإضافة إلى متعب المفرج خلال الميركاتو الصيفي الجاري، على أن يكون الاعلان رسميًا عن الصفقة في وقت لاحق.
ويحتاج المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، في تدعيم صفوف الفريق في أكثر من صفقة وترميم أكر من مركز.

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