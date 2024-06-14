طبيبة تكشف أصح وجبة خفيفة للحفاظ على صحة القلب

أصح وجبة خفيفة للحفاظ على صحة القلب هي الجوز، وفقا للمنشور الإسباني لافانجارديا، وقالت مارثا جواش فيري، دكتوراه في الطب، دكتوراه، في كلية هارفارد للصحة العامة، إن الجوز هو أكثر الوجبات الخفيفة صحة للقلب.

وذكرت الطبية أن دراسات مختلفة أظهرت أن هذا المنتج قد يحمي من أمراض القلب عن طريق تحسين صورة الدهون.

تحتوي حبات الجوز على فيتامينات E وA - وهي مواد لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، واستهلاكها يحسن أداء جميع أجهزة الجسم، وينظف الأوعية الدموية من السموم والكوليسترول السيئ.

وبالتالي فإن هذا النوع من الوجبات الخفيفة يساعد على تقوية الأوعية الدموية وتطهير الدم، وهو أمر مفيد جداً لعمل القلب والدماغ بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجوز غني بالبروتينات والدهون ويحتوي على الكثير من الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور، والمغنيسيوم له تأثير مهدئ والكالسيوم والفوسفور مفيدان لأمراض العظام.

أمراض القلب في الأوعية الدموية

مرض الشريان التاجي هو حالة مرضية شائعة للقلب تؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي عضلة القلب. ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادةً إلى ترسبات الكوليسترول (اللويحات) في شرايين القلب. ويُعرف تراكم هذه اللويحات بتصلب الشرايين. ويقلل تصلب الشرايين تدفق الدم إلى القلب وأجزاء الجسم الأخرى. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو سكتة دماغية.

قد تختلف أعراض مرض الشريان التاجي بين الرجال والنساء. فالرجال، على سبيل المثال، أكثر عرضة للإصابة بآلام في الصدر. بينما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى بجانب الشعور بالانزعاج في الصدر، مثل ضيق النفس والغثيان والإرهاق الشديد.

قد لا تُشخَّص الإصابة بمرض الشريان التاجي إلا بعد أن تتعرض لنوبة قلبية أو ذبحة صدرية أو سكتة دماغية أو فشل القلب. لذا من الضروري مراقبة أعراض القلب ومناقشة المخاوف مع الطبيب. يمكن اكتشاف مرض القلب (المرض القلبي الوعائي) مبكرًا في بعض الأحيان عند إجراء الفحوصات الصحية المنتظمة.

تتضمن أعراض مرض الشريان التاجي ما يلي:

ألم في الصدر وضيق في الصدر وضغط في الصدر والشعور بالانزعاج في الصدر (الذبحة الصدرية)

ضيق النفس

ألم في العنق أو الفك أو الحلق أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر

ألم أو خدر أو ضعف أو برودة في الساقين أو الذراعين إذا أصيبت الأوعية الدموية في أجزاء الجسم هذه بالتضيّق