حريق هائل في مخزن أنابيب بالأقصر

نشب حريق هائل في مخزن أنابيب بوتاجاز بناحية حاجر الضبعية، مساء اليوم الجمعة، بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية

تفاصيل حريق الضبعية

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن نشوب حريق هائل في مخزن اسطوانات الغاز تخص أحد المواطنين، بناحية قرية حاجر الضبعية بمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

وعززت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، فيما دفع مرفق الإسعاف بسيارتي إسعاف، كما انتقل لفيف من ضباط الشرطة إلى محل الحادث، ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على حريق قبل انتقاله إلى الأماكن المجاورة.

وشكلت وحدة مباحث مركز شرطة القرنة بفريق بحث لتكثيف التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات أسباب وقوع الحريق بمخزن الأنابيب، تم تحرير محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.