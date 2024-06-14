ضبط بمخدرات داخل المترو.. حبس نجار سنة وتغريمة 10 آلاف جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة نجار، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه؛ لحيازته جوهر المورفين المخدر داخل المترو، والحبس 3 أشهر وغرامة 1000 جنيه لحيازة سلاح أبيض، ومصادرة السلاح والمخدر المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.

تفاصيل ضبط نجار بمخدرات داخل مترو الانفاق

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2894 لسن 2024 جنايات دار السلام والمقدة برقم 622 لسنة 2024 كلي حلوان، والتي أشرف عليها المستشار مصطفى المتناوي محامي عام أول حلوان الكلية، قيام المتهم «ف .ع .م»، 20 سنة، نجار بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهر المورفين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت التحقيقات بإحراز المتهم لسلاح أبيض «شفرة كتر» دون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وأكد تركي عبد الحكيم تركي أبو المجد، رئيس مباحث قسم المترو أنه حال قيامه بالتفتيش عن طريق جهاز كشف المعادن وحال مرور المتهم على الجهاز قام بإطلاق أصوات الإنذار وقام بإخراج سلاح أبيض وبضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافتين لجوهر المورفين المخدر وعملة نقدية بداخلها جوهر المورفين المخدر ومبلغ مالي وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه المواد المخدرة للاتجار والمبلغ من حصيلة البيع السابقة.

وثبت بتقرير العمل الكيماوي أن اللفافتين وفئة نقدية تحوي على جهور المورفين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت قائمًا 18.78 جرام.