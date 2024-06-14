منتخب ألمانيا يفتتح أهداف يورو 2024 في شباك اسكتلندا

أحرز فلوريان فيرتز، هدف منتخب ألمانيا الأول في شباك نظيره منتخب اسكتلندا، في اللقاء المرتقب الذى يجمع بين المنتخبين حاليا على ملعب أليانز أرينا، معقل نادى بايرن ميونخ، فى افتتاح منافسات كأس أمم أوروبا يورو 2024.



وجاء هدف فيرتز، في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، من تسديدة قوية سكنت على يمين الحارس.

تشكيل منتخب ألمانيا

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: جوشوا كيميتش – ماكسيميليان ميتيلستاد – جوناثان تاه – أنطونيو روديجر.

في خط الوسط: روبرت أندريش – توني كروس -إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم كاي هافرتز – فلوريان فيرتز – جمال موسيالا.

يتواجد المنتخب الألماني البلد المستضيف للبطولة في المجموعة الأولى بجانب كل من إسكتلندا، المجر، وسويسرا.