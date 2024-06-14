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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

دعاء يوم التروية.. فرصة للمغفرة ونيل الثواب عظيم

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

يوم التروية، ثامن أيام ذي الحجة، هو يوم عظيم ومبارك، يُعدّ من أفضل أيام السنة للدعاء والتقرب إلى الله تعالى.

فضل الدعاء في يوم التروية:

  • يُقال أن دعاء يوم التروية لا يُرد.
  • فرصة عظيمة لمغفرة الذنوب ونيل الثواب الجزيل.
  • باب مفتوح لتحقيق الأمنيات ونيل الخير في الدنيا والآخرة.

أدعية مُستجابة في يوم التروية:

  • الدعاء بِما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم.
  • الدعاء بِخيري الدنيا والآخرة.
  • الدعاء من القلب الخاشع.
  • الدعاء بِالإخلاص واليقين.
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أمثلة على أدعية يوم التروية:

  • "اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم."
  • "اللهم ارزقني حجًا مبروراً وسعيًا مشكوراً، واجعلني من عتقائك في هذا اليوم."
  • "اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل."
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نصائح للمزيد من الثواب في يوم التروية:

  • الإكثار من الدعاء طوال اليوم.
  • الصدقة والتبرع للمحتاجين.
  • قراءة القرآن الكريم.
  • ذكر الله تعالى.
  • التوبة من المعاصي.

 

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