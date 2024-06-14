دعاء يوم التروية.. فرصة للمغفرة ونيل الثواب عظيم

يوم التروية، ثامن أيام ذي الحجة، هو يوم عظيم ومبارك، يُعدّ من أفضل أيام السنة للدعاء والتقرب إلى الله تعالى.

فضل الدعاء في يوم التروية:

يُقال أن دعاء يوم التروية لا يُرد.

فرصة عظيمة لمغفرة الذنوب ونيل الثواب الجزيل.

باب مفتوح لتحقيق الأمنيات ونيل الخير في الدنيا والآخرة.

أدعية مُستجابة في يوم التروية:

الدعاء بِما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم.

الدعاء بِخيري الدنيا والآخرة.

الدعاء من القلب الخاشع.

الدعاء بِالإخلاص واليقين.

أمثلة على أدعية يوم التروية:

"اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم."

"اللهم ارزقني حجًا مبروراً وسعيًا مشكوراً، واجعلني من عتقائك في هذا اليوم."

"اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل."

نصائح للمزيد من الثواب في يوم التروية: