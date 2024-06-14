نجاح خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

أتمت بعثة حج الجمعيات الأهلية خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى صعيد عرفات اليوم الجمعة بنجاح، حيث تم تنفيذ خطة التصعيد بدءا من عصر اليوم الجمعة، وبدأ التصعيد بجدولة المحافظات وتحديد وقت لكل محافظة للتحرك بالأوتوبيسات إلى عرفات، على أن يستدعي كل مشرف مجموعته من الحجيج بمجرد تحرك الفوج الذي يسبقه، لعدم حدوث تكدس داخل الفندق، أو داخل مشعر عرفات.



رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية



وحرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على التواصل هاتفيا مع الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، للاطمئنان على سلامة جميع الحجاج بعد وصولهم لصعيد عرفات، واطمأنت على تلقيهم الخدمات اللازمة، مع ارتفاع الروح المعنوية للحجاج وتأهبهم لاستقبال يوم عرفة.





وأكد الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن خدمة الحجاج شرف عظيم ونسعي إلي توفير أفضل الخدمات، موضحا أن السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع بدقة خطة تصعيد الحجاج على صعيد عرفات، لحظة بلحظة لضمان توفير جميع الخدمات للحجاج، مؤكدا أنه تم تنفيذ الخطة على مراحل حتى لا يحدث تكدسا خلال مراحل التصعيد، وذلك من أجل توفير الراحة والتيسير على جميع الحجاج حتى تسكينهم فى المخيمات بالمشاعر المقدسة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات السعودية في مرحلة التصعيد.





وأشار رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إلي أن عملية التصعيد بدأت منذ عصر اليوم الجمعة، حتي اكتمال تصعيد كل أفراد البعثة، وتسكينهم في الأماكن المخصصة للحجاج ،مع توافر كافة الخدمات، كما أن المخيمات مكيفة الهواء وبها خدمة إعاشة كاملة ويتوفر بها كافة الاحتياجات من المياه والعصائر والوجبات، فضلا عن تقديم الإرشاد والتثقيف بشكل مستمر من خلال الوعاظ والواعظات.



وأكد عبد الموجود أن هناك تنسيقًا كاملًا بين البعثة الطبية لوزارة الصحة وبعثة وزارة التضامن الاجتماعي، لمتابعة حالة الحجاج وتواجد العيادات الطبية طوال الـ ٢٤ ساعة لتقديم كافة الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري فى حال وجود أول شكوى، مؤكدًا أن الحالة الصحية للجميع مستقرة.



وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن البعثة خصصت مكاتب داخل منى وعرفات لاستقبال أي شكوى من الحجاج أو المشرفين، وتيسير عمل المشرفين، والاطمئنان على سير العمل بشكل صحيح طوال فترة التواجد في المشاعر، مؤكدا على التنسيق مع المجموعة المتواجدة في الفندق، لاصطحاب أصحاب الأعذار من المزدلفة إلى مكة المكرمة مباشرة وتوفير الخدمات اللازمة لها في الفندق.



