وزير السياحة يجري اتصالاً للاطمئنان علي الحجاج: تصعيد حجاج السياحة عصر اليوم الي عرفات مباشرة و ٦٥٠ سيارة تقلهم و١٧ لجنة تتابع تحركاتهم

غلق السيارات بملصقات يتم فتحها في عرفات ، وباركود لكل حاج ، والمواقف ملاصقة للخيام لسرعة النفرة

تعاون كبير بين البعثات ، ولجنة مشتركة من السياحة والمطوفين لاستلام المخيمات ومراجعة الخدمات





تبدأ شركات السياحة عصر اليوم تصعيد حجاجها الي مشعر عرفات لاداء الركن الأعظم من الحج غدا السبت ، وقد اتخذت بعثة الحج السياحي وجميع شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام وعددها ١٢٩٨ كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة لسهولة تصعيد الحجاج الي صعيد عرفات ثم نفرتهم نهاية يوم غد إلى مشعر مزدلفة قبل ان يتوجهوا الى صعيد مني لاستكمال مناسك الحج .

وقد قسمت بعثة الحج السياحي أعضائها من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة إلى حوالي ١٧ لجنة فرعية لتوزيعها على مخيمات الحجاج بمنى وعرفات بكافة مستويات الحج السياحي الثلاث " البري والاقتصادي والخمس نجوم " والتواجد بين الحجاج علي مدار الساعة لمتابعة أحوالهم والتدخل الفوري لحل أية مشكلة تواجههم ، وهناك غرفة عمليات رئيسية برئاسة وإشراف سامية سامي رئيس البعثة ورئيس الادارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ، تقوم تلك الغرفة بإدارة ومراقبة عمل كل تلك اللجان ال ١٧ علي مدار الساعة ، ويشارك في غرفة العمليات كل من ناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات و وائل حفنى مدير عام الرقابة والتفتيش بالوزارة وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية وأسامة عمارة المدير التنفيذي لغرفة الشركات

وقد فتحت بعثة السياحة خطوط اتصال مباشر طوال اليومين الماضيين مع جميع المطوفين السعوديين وشركات نقل الحجاج للاطمئنان على كافة التجهيزات اللازمة لتسهيل تصعيد الحجاج ونفرتهم وكذلك إقامتهم بمني وعرفات ، وحتي الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة كانت لجان بعثة الحج السياحي من الوزارة والغرفة تتجول بين المخيمات للتأكد من كافة التجهيزات والتأكد كذلك من تلافي الملاحظات التي أعدتها البعثة عدة مرات على تجهيزات الخدمات بالمخيمات ، والتأكيد علي تنفيذ كافة بنود التعاقد بين غرفة الشركات وشركة رحلات ومنافع التي فازت بمناقصة خدمة حجاج السياحة هذا العام التي طرحتها الغرفة

خطة محكمة

وأكدت سامية سامي رئيس البعثة انه تم وضع خطة محكمة ومدروسة لتصعيد الحجاج بالتنسيق مع الشركات السعودية، تهدف تلك الخطة للبعد عن الزحام خلال التصعيد وخلق مسارات بديلة فورا عند التعرض للزحام ، ويتم ذلك من خلال وجود سائقين متمرسين بالاتوبيسات وادلاء سعوديين يعلمون الطرق بصورة كبيرة ، واضافت انها طلبت من اعضاء اللجان الفرعية للبعثة المنتشرين بمخيمات منى وعرفات ان يكونوا على تواصل مستمر مع مشرفي شركات السياحة للاطمئنان على أحوال الحجاج والتدخل لحل اية مشاكل تواجههم

وأضافت رئيس بعثة الحج السياحي أن هناك تنسيق كبير ومتواصل بين البعثات الثلاث للحج المصري " القرعة والسياحة والتضامن " لخدمة جميع الحجاج المصريين والعمل على راحتهم وسلامتهم ، وأضافت أن هذا التنسيق سيستمر حتى نهاية الموسم

وأكدت سامية سامي ان وزير السياحة والآثار السيد أحمد عيسى علي تواصل مستمر مع البعثة ويطمئن على أحوال الحجاج ، مشيرة الي انها تلقت صباح اليوم اتصالاً هاتفيا من الوزير اطمئن خلاله علي احوال الحجاج وخطة تصعيدهم ، وكلف البعثة بتقديم كافة التسهيلات للحجاج، كما طلب تقديم تقرير علي مدار الساعة حوّل اوضاع الحجاج



لجان مشتركة وخطة طوارئ

‏ ومن جانبه اكد ناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي ان اللجنة ولجنة السياحة الدينية بالغرفة علي تواصل مستمر دون توقف مع مراكز الخدمة الميدانية بالسعودية للتأكد من كافة التجهيزات للحج ، وضمان تقديم خدمات متميزة للسياحة وأضاف انه تم تشكيل لجان مشتركة لاستلام المخيمات في كل من مني وعرفات , وتم وضع خطة طوارئ بين الجانبين للتدخل والحل الفوري للمشاكل سعيا لنجاح الموسم وأداء الفريضة بسهولة ويسر , واضاف انه تم التواصل مع جميع رؤساء مراكز الخدمة الميدانية للحجيج بكافة المستويات خاصة الحج البري والاقتصادي لمناقشة كافة تفاصيل التصعيد والنفرة والخدمات بالمخيمات

وقال تركي إنه تم الإتفاق سابقا مع مراكز الخدمة الميدانية علي ان المسئولية تضامنية بين الجميع مع ضرورة بذل أقصى جهد لإنجاح موسم الحج , وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من شركات السياحة ، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا من جميع المطوفين وتسابق في تقديم خدمة الحجاج

وأوضح رئيس اللجنة الفنية انه كانت هناك بعض المشاكل البسيطة بعدد من المخيمات ومن خلال التواصل مع مراكز الخدمة الميدانية تم حلها جميعا قبل استلام المخيمات



تصعيد إلكتروني



وفي ظل التشديد الامني من السلطات السعودية لمواجهة الحج بدون تصريح وتنظيم تصعيد الحجاج ونفرتهم وتسكينهم بالمخيمات ، أكد احمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ان هناك خطة محكمة لتصعيد حجاج السياحة إلى مشعر عرفات وتحركاتهم كذلك ما بين المشاعر المقدسة بعد أداء الركن الأعظم للحج , موضحا أن تلك الخطة تم وضعها بالتنسيق بين الغرفة وشركة رحلات ومنافع السعودية وتتضمن عدة بنود مهمة سيؤدي تنفيذها الي حفظ حقوق الحجاج وعدم مزاحمتهم من اي حجاج غير نظاميين



وحول اهم تلك البنود ، قال احمد ابراهيم انه سيكون هناك باركود تعريفي على أبواب الأتوبيسات المخصصة لتصعيد حجاج السياحة وكشوف بأسماء الحجاج بكل أتوبيس ، مشيرا الي انه سيتم منع صعود أي شخص لا يحمل بطاقة التعريف الالكترونية مع وجود اسمه بكشوف الاتوبيس وتنظيم دخول الباصات من خلال الباركود التعريفي , واضاف انه لن يتم كذلك السماح بدخول أي أتوبيسات إلى مشعر عرفات لا يكون لديها تلك الاشتراطات ، ويقوم المشرفون المختصون من قبل مراكز الخدمة الميدانية للتأكد من وجود البطاقة الالكترونية مع كل حاج قبل الصعود إلى الأتوبيسات ، وستتم كافة هذه الإجراءات الرقابية من خلال عدة كمان أمنية طوال الطريق

وعند مداخل مشعر عرفات

مواقف قريبة



وأكد وائل حفنى مدير عام الرقابة والتفتيش بالوزارة ان الأراضي المخصصة لحجاج شركات السياحة في المشاعر المقدسة تقع في مناطق متميزة هذا الموسم مع توافر العديد من الخدمات ومنها المواقف الخاصة بسيارات حجاج السياحة التي تقع قريبا من مخيمات الحجاج لضمان سهولة النفرة من عرفات وبما يضمن راحة وسلامة الحجاج .



واشار حفني إلى أنه تم الإطمئنان إلي أن كافة الأتوبيسات التي ستقوم بتصعيد الحجاج من مكة إلى عرفات غدا وعددها يزيد عن ٦٥٠ اتوبيسا من موديلات حديثة ، موضحا أن جميع سائقي تلك الأتوبيسات يعلمون جيدا المسارات البديلة للطرق في حال حدث أي زحام بالطرق .



مقاومة للحريق وخدمات متميزة



ومن جانبه أشار أسامة عمارة المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة إلى أن كافة الخيام التي سيقيم بها حجاج السياحة بعرفات مصنوعة من مواد مضادة للحريق ، ومزودة بأجهزة تكييف ، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم 3 وجبات طعام طوال يوم عرفات للحجاج فضلا عن المثلجات والمشروبات والعصائر التي تقدم لهم علي مدار اليوم .

واضاف أسامة عمارة ان هناك اجراءات احترازية لضمان احتياجات الأمن والسلامة لجميع الحجاج بالمخيمات , وكذلك ضمان إحكام الرقابة على منافذ المخيمات لقصر دخول مخيمات الشركات على حجاج السياحة ومنع دخول الغرباء ,

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